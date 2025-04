Le frère de Paul Pogba au coeur d'une affaire qui secoue la troisième provinciale : "Le règlement est là pour être respecté par tous"

Depuis quelques semaines, Mathias Pogba évolue du côté de Sint-Niklaas, en troisième provinciale. Mais il a été aligné un peu trop tôt.

Cela faisait plusieurs années que Mathias Pogba était sans club. Il faut dire que le garçon avait été condamné à trois ans de prison pour une triste histoire de chantage dont la victime n’était autre que son frère Paul, aujourd’hui à la relance après la fin de sa suspension pour dopage.

Mathias ne doit en fait purger qu’un an et demi de sa peine et le fait par l’entremise d’un bracelet électronique, lui permettant de ne pas devoir rester derrière les barreaux. Il en a profité pour se relancer au SKN Sint-Niklaas, en troisième provinciale.

Ses débuts ont été tonitruants : cinq jours seulement après son arrivées, il sortait du banc pour planter un doublé et faire basculer le derby contre le FC Sint-Niklaas. Sauf que ces derniers ont déposé plainte, estimant que Pogba n'était pas éligible pour la rencontre.

Une aubaine pour Sint-Niklaas

La commission de discipline de Voetbal Vlaanderen leur a donné raison, transformant la victoire 4-3 en défaite 0-5. "Mathias Pogba est un joueur de nationalité étrangère et son enregistrement doit donc se faire via un transfert international. Un tel transfert ne peut pas se faire en deux jours", explique au Nieuwsblad le président du FC Sint-Niklaas Herwig Hanssen.

"Je n'ai rien contre le joueur, qui a été particulièrement bon contre nous et a marqué deux buts, mais le règlement est là pour être respecté par tous. Il était évident que nous ne laisserions pas tout cela sans réponse, car c'est Pogba qui a fait la différence", conclut Hanssen.