Meilleur joueur du Real mais responsable sur le but d'ouverture ? La prestation de Thibaut Courtois fait débat

Thibaut Courtois a été très sollicité par Arsenal hier. Il s'en est sorti avec de brillants arrêts mais a peut-être sous-estimé la menace que représentait Declan Rice sur coup franc.

Contre les Gunners, Thibaut Courtois a sorti le grand jeu avec pas moins de huit arrêts. De quoi éviter au Real de repartir avec un score plus lourd encore dans les valises. "C'était le meilleur joueur du Real", écrit d'ailleurs Marca.

"Courtois était le sauveur de l'équipe dans les moments difficiles, et il y en a eu beaucoup. Il n'a rien pu faire sur le premier but de Rice. Et sur le deuxième, il n'a pu que regarder le ballon disparaître dans la lucarne. Être si impuissant devait être un véritable cauchemar", poursuit le quotidien espagnol.

Régulièrement mis à l'épreuve

"Il ne pleuvait pas à Londres, mais pour le Real, c'était le tonnerre dans le ciel, au-dessus de l'Emirates. Les Madrilènes se sont effondrés. Arsenal était supérieur en intensité, en expression collective, en esprit offensif. Le score aurait pu être encore plus élevé si Courtois n'était pas intervenu", écrit pour sa part L'Equipe.

Mais certains s'étonnent tout de même du positionnement du mur du Real Madrid sur le premier coup franc de Declan Rice. Les images montrent d'ailleurs que Nicolas Jover, l'entraîneur des phases arrêtées d'Arsenal, a vu l'espace laissé et a demandé à son joueur d'essayer de contourner le mur.

Nicolas Jover asked Rice to cross the ball 💀💀

pic.twitter.com/qU4dixDxWB — S👻 (@scrapytweets) April 8, 2025

Lui-même ancien gardien, Frank Boeck explique sur VTM confirme que Courtois aurait dû mieux positionner ses partenaires. "Il est aussi responsable. Il aurait dû mettre un homme ou deux en plus". Interrogé par Movistar +, le principal intéressé comprend la remarque : "J'assume la responsabilité, j'aurais pu ajouter un joueur supplémentaire, je le fais habituellement pour éviter ce genre de trajectoire. Par contre, sur le deuxième, Rice n'aurait pas pu faire mieux".