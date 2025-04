Carl Hoefkens sous le feu des critiques chez nos voisins : "Je deviendrais complètement fou"

Le NAC Breda s'est incliné 3-1 à l'Ajax. Rien de déshonorant, mais la prestation du gardien Roy Kortsmit fait parler.

Première équipe non-relégable, le NAC Breda de Carl Hoefkens n'a gagné qu'un seul de ses treize derniers matchs. A l'Ajax, l'ancien entraîneur du Standard a surpris en alignant Roy Kortsmit entre les perches, le gardien n'avait pas disputé la moindre minute cette saison.

Manque de pot, le portier néerlandais est parti à la faute en provoquant un penalty à la demi-heure, alors que son équipe menait 0-1. Le tournant du match : l'Ajax a fini par s'imposer 3-1, avec notamment un but de Jorthy Mokio.

"C'est ma responsabilité de placer Roy dans le onze de départ. Mais j'ai été très satisfait de son match dans son ensemble, à part cette phase. Et il sait qu'il aurait pu faire mieux", a déclaré Hoefkens après la rencontre, dans des propos relayés par Studio Voetbal.

Un choix osé

"Si je devais revenir en arrière, je referais le même choix. Cela n'a rien à voir avec le manque de rythme. C'est juste une erreur, il a mal évalué la situation. Mais il a beaucoup contribué à ce que nous voulions faire", conclut Hoefkens, en référence au jeu au pied de son gardien, la principale raison de sa titularisation.

Des explications qui ne suffisent pas pour l'ancien international Ibrahim Afellay : "Daniel Bielica, l'autre gardien, réalise une excellente saison, vous ne pouvez pas le retirer de l'équipe pour un tel match parce que son concurrent a un bon jeu au pied. Que faire maintenant avec deux gardiens qui ont perdu confiance ?", s'interroge-t-il.

Sur ESPN, l'ancien international danois Kenneth Perez se montre plus virulent encore : " Je deviendrais complètement fou. On est à fond dans le match, tout va bien, et ton gardien fait voler tout cela en éclats. Et puis, on entend l'entraîneur dire après coup qu'il recommencerait sans hésiter". Autant dire que les choix de Carl Hoefkens seront attendus au tournant dans les semaines à venir.