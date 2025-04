🎥 La latte en tremble encore : un ancien enfant du Standard marque l'un des buts de la semaine en Italie

Mërgim Vojvoda évolue désormais en Serie A, du côté de Como. L'international kosovar a frappé fort contre Monza.

Repris à Mouscron après avoir été formé au club pendant quatre ans, Mërgim Vojvoda avait rapporté plus de cinq millions au Standard à l'occasion de sa vente au Torino en septembre 2020. Cet hiver, il a écrit un nouveau chapitre de sa carrière.

Après quatre ans et demi et 135 matchs disputés pour les Turinois, Vojvoda a changé de crèmerie alors qu'il était relativement souvent titulaire, tantôt comme défenseur central, tantôt arrière latéral ou comme piston.

Remis de sa blessure au mollet qui l'a freiné en début d'année civile, l'ancien Mouscronnois a finalement pu montrer ce qu'il valait à Como. Et il semble avoir déjà convaincu Cesc Fabregas avec un but et un assist pour ses deux premières titularisations.

Un obus pour sécuriser la victoire

Alors que son équipe menait 1-2 à Monza, Vojvoda a fait parler la poudre en début de deuxième mi-temps. Profitant d'une défense sur le reculoir, il s'est avancé et a envoyé une petite mine qui est entrée en ricochant au fond des filets via la transversale.

Une jolie manière de marquer son premier but de la saison et de se faire une place dans sa nouvelle équipe. Ce n'est en revanche pas forcément une bonne nouvelle pour Ignace Van der Brempt, qui est resté sur le banc pendant tout le match.