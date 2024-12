En Série A, Christian Kabasele et l'Udinese chamboulent la course à la Ligue des Champions !

En Italie, on jouait encore en cette soirée de 23 décembre. Deux rencontres au programme, dont le déplacement de l'Udinese à la Fiorentina.

Avec Christian Kabasele sur la pelouse dès le coup d'envoi, et pendant les 90 minutes, la formation d'Udine a créé la surprise sur le terrain de la Viola et s'est imposée 1-2.

Pour les locaux, c'est pourtant Moise Kean qui avait ouvert le score, dans les dix premières minutes, sur penalty. Mais en seconde période, l'Udinese est revenue dans la partie.

C'est d'abord un but de Lorenzo Lucca, sur un service de l'ancien de l'Antwerp Jürgen Ekkelenkamp, qui a remis les deux équipes à égalité, avant le but de la victoire de Florian Thauvin, peu avant l'heure de jeu. Pour les vingt dernières minutes, la montée au jeu de l'ancien Mauve Christian Kouamé n'a rien changé du sort de la Fiorentina.

En attendant le résultat final de la rencontre entre l'Inter et Como disputée au moment d'écrire ces lignes, la Fiorentina occupe toujours la cinquième place, mais réalise la mauvaise opération du groupe de tête en laissant filer le top 4. L'Udinese revient virtuellement à la neuvième place, à trois longueurs de l'AC Milan.

Udinese pick up an impressive away win! 👏#FiorentinaUdinese pic.twitter.com/qKlwr46wUn