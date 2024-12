Un ancien de Charleroi a effectué ses grands débuts contre le PSG : "Franchement, il a fait un gros match"

Le PSG s'est qualifié au bout du suspense contre Lens. C'est Hervé Koffi qui défendait les buts des Artésiens.

Cet été, Hervé Koffi a quitté Charleroi quatre ans après son arrivée dans le championnat belge, signant à Lens contre 2,5 millions. Mais dans la mesure où Brice Samba est finalement resté, il savait qu'il lui serait de se hisser comme titulaire dans les buts du Racing.

Hier soir, il a disputé ses toutes première minutes sous le maillot lensois en honorant une titularisation lors du match de Coupe de France contre le PSG. Les hommes de Will Still ont mené la vie dure aux Parisiens en tenant le score de 1-1 jusqu'aux tirs au but, mais ne sont pas sortis victorieux de la séance.

A titre personnel, Koffi est à créditer d'un bon match. Malgré quelques excentricités sur des ballons facilement captables, le Burkinabé a sorti quelques jolies parades, même s'il ne s'est pas montré décisif lors des tirs au but.

Une première encourageante

"Il a été à son image. C’est-à-dire très posé, très calme. Mais il a montré de la personnalité ce soir parce qu’il en fallait, surtout contre ce genre d’adversaire" explique Adrien Thomasson au média Lensois.com.

"Franchement, il a fait un gros match. C’est la preuve que le groupe est solide. Quand on fait appel à des joueurs qui jouent un peu moins, ils répondent présents. Donc félicitations à lui ce soir" continue Thomasson. Même son de cloche chez Will Still : "Pas mal pour une première" a déclaré l'entraîneur lensois.