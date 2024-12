Cela n'arrive pas tous les jours : deux Français bien connus du football belge dans le onze de L'Equipe

Chaque lundi, le journal L'Equipe construit son onze des Français du weekend. Ils n'oublient pas de regarder vers notre bonne vieille Pro League.

Avec l'arrivée de deux anciens jeunes du PSG en un été et la présence de Dirk Kuyt sur le banc, le Beerschot est suivi un peu plus attentivement que de coutume par nos voisins français.

Quelques semaines après Loïc Mbe Soh, c'est Colin Dagba qui a été honoré par L'Equipe, en occupant la place de latéral droit dans le onze des Français du weekend.

Sans être considéré comme un véritable titulaire en puissance au PSG, Dagba a tout de même disputé 77 matchs pour le club parisien, entouré de joueurs comme Neymar ou Kylian Mbappé. La suite à Strasbourg et Auxerre a été plus compliquée, il reprend enfin du temps de jeu au Beerschot. Ce weekend, il a même délivré son premier assist dans notre championnat face à Courtrai, ce qui a contribué à sa mise à l'honneur.

La Belgique, terre de rebond

Un autre talent hexagonal relancé par le football belge et à la fête ce weekend est Thierno Barry. L'attaquant, arrivé libre de l'équipe B de Sochaux à Beveren il y a un peu plus d'un an, a inscrit un triplé avec Villarreal.

Ses 20 buts dans le pays de Waes et ses 20 autres réalisations avec le FC Bâle lui ont ouvert les portes de la Liga. Et il ne semble pas vouloir s'arrêter là. Dagba et Barry sont en bonne compagnie : à leur côté dans le onze, on retrouve des joueurs tels que Clément Lenglet, Lucas Digne ou Michael Olise.