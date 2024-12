Les grandes ambitions de Jonathan David au LOSC...avant un départ inévitable ?

Passé par La Gantoise, Jonathan David continue de casser la baraque en Ligue 1 avec le LOSC. Il compte bien poursuivre sur sa lancée...avant de décrocher un transfert ?

Jonathan David avait explosé à La Gantoise il y a quelques années. L'attaquant canadien, meilleur buteur de la Pro League lors de la saison 2019-2020, avait ensuite décroché un beau transfert.

Le Lille OSC avait en effet décidé de poser 27 millions d'euros sur la table pour s'attacher ses services. Une saison plus tard, Lille était sacré champion de France. David a ensuite continué à performer, marquant au total 101 buts en 209 matchs toutes compétitions confondues sous les couleurs des Dogues.

Bien évidemment, de grands clubs européens se sont intéressés plusieurs fois à lui, mais sans que cela ne débouche sur un transfert pour l'instant. En fin de contrat l'été prochain, David devra de toute façon faire un choix : rester à Lille, ou faire le grand saut. Il compte marquer les esprits au sein du LOSC, qu'il devrait quitter l'été prochain.

"Finir meilleur buteur de Ligue 1 ? Forcément. Quand on est un buteur, on veut forcément finir meilleur buteur. Après, la saison est très longue. Je pense que c’est un objectif pour tous les attaquants de Ligue 1 qui veulent aller chercher ce titre", a-t-il déclaré à Téléfoot.

"On est à dix points, c’est compliqué. Il va falloir remporter beaucoup de matches et qu’eux en perdent si on veut le faire. Gagner un titre avec le LOSC est un objectif, mais ce n’est pas facile. On va se donner les moyens d’aller accomplir ça."