"Je suis content qu'Amuzu ne soit plus là" : Kevin Mac Allister se confie avant le derby bruxellois

Kevin Mac Allister s'apprête à disputer son septième derby bruxellois ! Avant de défier les Mauves une nouvelle fois, l'Argentin prend la parole et évoque notamment le départ de Francis Amuzu.

C'est LA grosse rencontre de ce samedi en Pro League ! L'Union Saint-Gilloise affronte Anderlecht dans le cadre de la troisième journée des Champions' Play-offs. Le défenseur Kevin Mac Allisterr, qui devrait très probablement être titulaire dans ce match, a décidé de se confier.

"Quand tu sais qu’un derby approche, c’est toujours plus compliqué de dormir," s'exclame l'Argentin cité par Sudinfo ! "Je me rappelle que mon tout premier match pour le compte de l’Union était face à Anderlecht. Avant la rencontre, j’avais vu des vidéos de Francis Amuzu et je m’étais dit : 'Wouah, ce gars-là est vraiment très rapide, très créatif balle au pied'."

"Je savais qu’il viendrait dans ma zone. Je n’étais au club que depuis deux ou trois semaines. Mes coéquipiers ne me connaissaient pas encore très bien. Senne Lynen était alors venu me voir et m’avait demandé si j’étais rapide. Je lui avais répondu : 'Pas autant qu’Amuzu'. Il m’avait rétorqué : 'Alors ce sera difficile pour toi aujourd’hui'. On a tous les deux rigolé. Mais au final, cela s’était bien passé," confie l'Unioniste.

Amuzu n'est maintenant plus un joueur d'Anderlecht puisqu'il est parti à Grêmio au Brésil, son départ est d'ailleurs une bonne chose selon Mac Allister : "Toutefois, pour être honnête, je suis content qu’Amuzu ne soit plus là, même s’il y a maintenant des joueurs comme Nilson Angulo, César Huerta, Thorgan Hazard… Il faut faire attention à tout le monde à Anderlecht."

La carte rouge en janvier 2024

Le frère de la star de Liverpool revient également sur la carte rouge qu'il avait reçue lors d'un derby en janvier 2024 après avoir sauté sur le dos de Kasper Dolberg. "J’ai un souvenir qui me poursuit tous les jours : celui où je reçois cette carte rouge en quarts de finale de la coupe de Belgique la saison dernière," raconte-t-il. "Chaque jour, quelqu’un m’envoie encore cette vidéo..."