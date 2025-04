Thibaut Courtois est-il vraiment le meilleur gardien du monde ? La liste des 100 meilleurs portiers a été dévoilée... et le Diable Rouge n'est pas premier

Dans sa 499e lettre hebdomadaire, l'Observatoire du football CIES a publié un classement des 100 gardiens les plus en forme de l'année écoulée.

Les meilleurs portiers de la planète sont notés sur un indice de 100 points, prenant en compte le niveau de matchs joués, les résultats des rencontres avec leurs clubs respectifs et l'efficacité individuelle des arrêts.

Pourtant souvent cité comme étant le meilleur gardien de la planète, Thibaut Courtois n'est pas premier. C'est le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma qui occupe la première position avec 95,5 points, suivi de Yann Sommer (Inter Milan) qui a 91,7 unités. Le portier belge complète le podium avec 88.

Quatre autres gardiens belges sont également présents dans le classement. Davy Roef (La Gantoise) est en 16ème position avec 80,9 points. Colin Coosemans (Anderlecht) et Senne Lammens (Antwerp) sont quant à eux un peu plus bas, aux 31e (avec 75,4 unités) et 42e position (73,5 points). Tobe Leysen, qui évolue à l'OH Louvain, pointe à la 93e position avec 65,7 points.

La moyenne d'âge du classement est de 29,8 ans, mais de nombreux jeunes y figurent malgré tout. Les plus jeunes du top 100 sont Ármin Pécsi (20,1 ans) et Slawomir Abramowicz (20,8 ans). À noter que pour être éligible à ce classement, les gardiens devaient avoir disputé au moins 20 matchs et présenter un écart positif entre leur taux d'arrêts réalisés et celui attendu en fonction de la défense de leur équipe.