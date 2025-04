Ivan Leko a retenu la leçon : l'entraîneur du Standard ne fera pas de cadeaux en Europe Play-Offs

Non, Ivan Leko ne fera plus de "cadeaux", comme la saison dernière, en alignant des joueurs "qui ne le méritent pas" pour leur offrir une chance en Europe Play-Offs. L'entraîneur du Standard veut, jusqu'à la fin, jouer le coup à fond, et ne pense pas encore à la saison prochaine.

Le bilan est cataclysmique. Avant son déplacement à Dender, le Standard n'a plus gagné en Europe Play-Offs depuis... 22 matchs. Lors des deux précédentes campagnes de Play-Offs 2, le Matricule 16 a souvent permis à des jeunes joueurs de faire leurs débuts dans cette mini-compétition.

Si, cette année, Ivan Leko a déjà donné sa chance à Yann Gboua, monté contre Malines et à Charleroi, l'entraîneur croate ne compte pas faire ce qu'il a fait l'année dernière, à savoir récompenser les jeunes joueurs qui se sont entraînés mais qui n'ont pas reçu de chance dans les matchs à enjeux. L'entraîneur du Standard ne veut plus faire de cadeaux et n'alignera que les plus méritants.

"L'année dernière en Play-Offs, on a eu de mauvaises expériences avec les joueurs auxquels on voulait donner des chances. Quand un entraîneur fait ça, il n'obtient rien car les joueurs sont intelligents, ils comprennent", a-t-il déclaré en conférence de presse, vendredi.

Quand tu donnes une chance à un joueur qui ne le mérite pas, tu perds le groupe"

"Quand tu donnes une chance à un joueur qui ne le mérite pas, tu perds le groupe. On ne veut pas encore préparer la saison prochaine, car si on le fait maintenant, on ne jouera pas les derniers matchs à 100 %. A ce moment-là, on écarte tous les joueurs prêtés, mais qui va jouer ?"

Le Standard ne peut pas se permettre de déjà préparer la saison prochaine

Jusqu'à ce qu'il puisse encore obtenir quelque chose, Ivan Leko continuera donc à aligner les joueurs prêtés qui ne seront peut-être plus là dans quelques semaines. L'entraîneur du Standard veut enfin gagner en Europe Play-Offs et aimerait que ses joueurs l'emportent à Dender, comme en phase classique, pour recoller sur le duo de tête et un Sporting Charleroi qui a perdu deux points à la dernière minute, sur la pelouse de Westerlo.

"Dans notre situation financière, il ne sera pas possible de garder tous les joueurs prêtés, ni de s'en priver maintenant. On perdrait peut-être six ou sept joueurs, ce n'est pas possible. On veut finir la saison du mieux possible, gagner et se battre, avant de penser à la saison prochaine", a conclu Ivan Leko.