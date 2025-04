Encore un changement de gardien au Standard pour le déplacement à Dender ? "Celui qui amène le plus de tranquillité est Laurent Henkinet, mais..."

Prévu en conférence de presse quelques minutes avant Ivan Leko, Gavin Bazunu s'est blessé à l'entraînement et a été pris en charge par l'équipe médicale. L'Irlandais ne semble pas gravement touché, mais la précaution est de mise.

Après son partage contre Malines et sa défaite à Charleroi, c'est presque déjà dos au mur que le Standard se déplacera à Dender dans le cadre de la troisième journée des Europe Play-Offs. En cas de nouvelle contre-performance, les Rouches pourraient être relégués jusqu'à cinq longueurs du duo de tête.

Une rencontre préfacée ce vendredi en conférence de presse par Ivan Leko... seul. En effet, Gavin Bazunu devait se présenter, mais le portier irlandais a encouru une blessure à l'entraînement et a directement été pris en charge par l'équipe médicale.

"On ne sait pas trop", pour le moment, quelle est l'ampleur de son problème physique, même si le gardien prêté par Southampton "n'avait pas l'air sévèrement touché", nous dit-on. Le maximum de précautions est pris avant le déplacement au Stade Van Roy. Ivan Leko, de la même manière, n'avait pas énormément d'informations à donner. "Il a été touché au genou et ne s'est pas entraîné aujourd'hui. On va réaliser des examens cet après-midi pour connaître la sévérité."

Une occasion loupée pour... Laurent Henkinet ?

Pour le reste, les absents des dernières semaines ne seront pas encore de retour. Attila Szalai ne jouera pas, David Bates progresse bien, s'entraîne individuellement et a repris certains exercices avec le groupe, tandis qu'Andi Zeqiri a connu une semaine "comme ci comme-çà", lui qui est aussi de retour de blessure. Le Suisse s'entraînera une dernière fois avec le groupe, samedi, pour voir s'il pourra tenir son rang. De son côté, Nathan Ngoy s'est entraîné mais est encore incertain.

Un autre absent, depuis plusieurs semaines, est Laurent Henkinet. Si Gavin Bazunu ne sait pas tenir sa place, il n'y aurait donc aucun doute quant à l'identité de son remplaçant : Matthieu Epolo. Le jeune portier pourrait donc retrouver la place qu'il avait perdue à l'arrivée de l'Irlandais.

"C'est évidemment une situation difficile pour Matthieu, il est déçu. Il travaille très bien et il a montré qu'il avait des qualités. S'il n'était pas déçu, ça voudrait dire qu'il n'a pas une mentalité de gagnant. Oui, il pourrait rejouer d'ici à la fin de la saison. On a encaissé quinze buts en huit matchs, ce n'est pas bon. Ce n'est pas seulement la faute du gardien ou des défenseurs, mais on doit trouver la meilleure stabilité."

Le gardien qui amène le plus de calme et de tranquilité, c'est Laurent Henkinet"

Ivan Leko aurait donc aimé avoir l'embarras du choix. Laurent Henkinet n'arrive pas à revenir et à rester dans le groupe. Le Croate aimerait pourtant pouvoir s'en servir. "Nous avons aligné quatre gardiens cette saison, les quatre ont fait au moins une clean-sheet, mais celui qui a amené le plus de calme et de tranquillité, c'est Laurent."

Présent au club entre 2011 et 2014, puis depuis 2020, Henkinet n'a probablement jamais entendu ça dans la bouche de son entraîneur, en Cité Ardente. Dommage pour lui qui n'arrive pas à retrouver son meilleur niveau sur le plan physique.