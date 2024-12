L'incertitude plane autour de Leander Dendoncker : Anderlecht hésite fortement

Une discussion s'est engagée au sein du club concernant l'avenir de Leander Dendoncker. Le milieu de terrain peine à incarner le leader capable de tirer l'équipe vers le haut dans les moments difficiles.

Arrivé cette saison à Anderlecht sous la forme d’un prêt en provenance d’Aston Villa, le joueur se sent bien à Bruxelles, où il réside à Uccle. Cependant, son avenir reste incertain, notamment en raison des doutes du club sur la faisabilité financière d’un transfert définitif et sur l’adéquation de son profil avec leurs ambitions sportives.

Dendoncker a rejoint Anderlecht après une saison compliquée à Naples, où il n’a cumulé que 21 minutes de jeu. À Bruxelles, il a dû s’adapter, notamment parce qu’il a souvent été utilisé en défense cette saison, alors que sa position naturelle est au milieu de terrain.

Après des blessures et un manque de temps de jeu à Naples, Dendoncker a eu besoin de temps pour retrouver son meilleur niveau. Il est actuellement estimé à 70 ou 80 % de ses capacités.

Le joueur, originaire de Flandre-Occidentale, est prêté par Aston Villa, qui réclame pas moins de 7 millions d’euros pour lever l’option d’achat en juin 2025. Une somme qu’Anderlecht hésite à investir, surtout que Dendoncker n’a pas encore totalement convaincu par ses performances.

Cette situation est d’autant plus complexe que le club envisage d’autres profils, plus jeunes et plus abordables, pour accompagner son développement sportif.

Toutefois, si Dendoncker parvient à retrouver son niveau d’antan, il pourrait devenir un pilier stable de l’équipe, particulièrement dans un cadre où des joueurs expérimentés comme Jan Vertonghen et Thorgan Hazard renforceraient également le groupe. Mais la question demeure : Anderlecht est-il prêt à débourser une telle somme pour assurer son retour à long terme ?