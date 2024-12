Un concurrent inattendu pour Vanaken en vue du Soulier d'Or ? "Je l'ai placé en tête de mon scrutin"

Hans Vanaken rayonne avec le Club de Bruges. Mais il n'est pas le seul à profiter de la bonne passe des Blauw en Zwart.

Comme chaque année, la propagande a commencé pour voir son favori remporter le Soulier d'Or. Pour cette édition, le nom d'Hans Vanaken est encore cité comme grand favori à la victoire, lui a déjà remporté deux fois la godasse dorée la plus connue du football belge.

L'ancien Diable Rouge aère admirablement le jeu brugeois, tout en se montrant décisif à la conclusion, tant en championnat qu'en Ligue des Champions. Mais l'un de ses concurrents pourrait être l'un de ses coéquipiers.

Le prix ne devrait pas échapper au Club de Bruges

Encore impressionné par sa prestation contre l'Union, Thomas Chatelle a une haute estime de Christos Tzolis : "Il a une fois de plus montré pourquoi il est actuellement le meilleur joueur en Belgique actuellement. Ses qualités techniques, sa capacité à changer le jeu et ses buts le rendent indispensable au Club de Bruges" explique le consultant dans Het Belang van Limburg.

L'ancien joueur d'Anderlecht va même plus loin : "Je l'ai placé en tête de mon scrutin Soulier d'Or pour ce tour". Arrivé pour plus de 6 millions après une saison déjà très brillante avec le Fortuna Dusseldorf, l'international grec en est déjà à 8 buts et 6 assists toutes compétitions confondues.

Thomas Chatelle voit dans l'état de forme de Tzolis et Vanaken le mérite de Nicky Hayen : "C'est impressionnant de voir comment son plan de match fonctionne encore et encore et comment les joueurs y adhèrent".