Le gros point noir de Domenico Tedesco : "Il a eu peur, c'est à ce moment-là qu'il a perdu son groupe"

Officiellement, Domenico Tedesco est toujours le sélectionneur des Diables. Cependant, il semble que le sélectionneur ne sera plus en place, au mois de mars, pour le barrage de Ligue des Nations.

Lors des qualifications à l'Euro 2024, Domenico Tedesco avait très bien entamé son mandat de sélectionneur des Diables. Les choses se sont cependant gâtées, pendant l'Euro et la Ligue des Nations.

En Allemagne, le match contre la Slovaquie avait donné le ton. "La foule s'est mise à siffler et Kevin De Bruyne, qui avait vraiment fait de son mieux, également dans ses interviews de capitaine, ce qu'il n'est pas par nature, avait ordonné à tous les joueurs de rentrer" a déclaré l'analyste Frank Raes dans les colonnes de HUMO, dans le nord du pays.

Tedesco a perdu son groupe contre la Slovaquie

Selon lui, il est évident que Tedesco aurait dû intervenir à ce moment-là. C'est à partir de là qu'il a perdu son groupe. "Il aurait dû montrer qu'il était le patron. Parce qu'après ça, il était clair qu'il avait peur de Lukaku et De Bruyne. D'où toutes ces concessions. Ils pouvaient choisir de venir ou non. Ce sont des conséquences de l'affaire Courtois, qui avait plané pendant des mois comme une ombre noire au-dessus de l'équipe. Tedesco ne voulait pas risquer un second conflit."

Lors du "cas Courtois", les supporters, dans leur majorité, avaient fait preuve de compréhension envers Tedesco, car tout le monde connaissait l'ego du portier du Real Madrid. "Courtois l'a traité de menteur, que faut-il faire alors ? Tout cela est tellement enfantin. Tedesco a voulu se présenter comme un jeune entraîneur, ce qui n'a pas été une bonne chose."

Cependant, il est clair que le Germano-Italien n'a pas les mêmes qualités à sa disposition que ses prédécesseurs. "Nous sommes devenus une équipe moyenne. Quand Timothy Castagne, remplaçant à Fulham, porte parfois le brassard, vous avez compris. Nous avons du mal à accepter ça" a conclu Frank Raes.