Vertonghen et Hazard de retour : bonne nouvelle pour Anderlecht, mauvaise nouvelle pour certains Mauves

Le Lotto Park s'apprête à vivre une grande soirée : un show son et lumière est (encore) prévu, et surtout, les deux plus grandes stars du Sporting vont faire leur retour. Certains Mauves, cependant, auront un sourire plus crispé que d'autres.

Le Sporting d'Anderlecht aura réussi, l'air de rien, une belle performance durant cette première moitié de la saison 2024-2025 : s'installer assez solidement dans le top 3 de la Pro League... et dans le top 5 de l'Europa League, sans ses deux plus grandes stars.

Où en serait, aujourd'hui, le FC Bruges sans Brandon Mechele et Hans Vanaken ou Christos Tzolis ? Le KRC Genk sans Matte Smets et Bryan Heynen ? L'Antwerp sans Toby Alderweireld, Jacob Ondrejka ou Vincent Janssen ? Difficile à dire mais les suiveurs s'accorderaient sur le fait que la saison aurait été plus compliquée.

Sans Thorgan Hazard et Jan Vertonghen, donc, Anderlecht a réussi son bout de chemin et même mieux, ce qui a permis aux deux Diables Rouges de travailler sans pression excessive et à leur rythme, pour revenir presque "l'air de rien" ce vendredi 27 décembre dans la sélection de David Hubert. S'ils montent au jeu, ce sera pour faire plaisir au public et pas pour sauver un coach et une équipe en difficulté.

Zanka et Verschaeren auront moins de temps de jeu

Si tout se passe bien, Vertonghen et Hazard, dès qu'ils auront récupéré leur rythme (cela peut prendre des semaines, sans parler d'une rechute que tout le monde craint à Neerpede), seront bien sûr titulaires dès que possible dans les grands matchs du RSCA.

Qui en seront les premières victimes ? L'évidence, c'est Mathias "Zanka" Jorgensen, arrivé pour compenser la blessure de Vertonghen et amener son expérience aux côtés de Jan-Carlo Simic. Dire qu'il n'a pas convaincu est un euphémisme, et si Vertonghen retrouve ses sensations, le Danois ne rejouera que par à-coups.

Concernant Hazard, tout dépend du rôle que Hubert lui réservera : un flanc gauche occupé par Thorgan Hazard serait bien différent d'un flanc gauche "supersonique" occupé par Amuzu ou Edozie. Les chances sont grandes que le frère d'Eden occupe un rôle de n°10... ce qui pourrait bien pousser - encore plus - Yari Verschaeren sur le banc et, in fine, vers la sortie.

Victimes collatérales : Dendoncker, Lapage, Amuzu... ?

Plus de quantité dans le noyau signifie aussi que la tournante deviendra enfin possible et que David Hubert aura d'autres options à sa disposition. S'il souhaite n'évoluer qu'avec un n°6, Mats Rits a une (grosse) longueur d'avance sur un Leander Dendoncker en difficulté, et même Leoni peut y jouer ; Hazard prendra une place de plus dans l'entrejeu... et Vertonghen une place derrière, où Dendoncker dépanne, ce qui pourrait désormais en faire la cinquième roue du carrosse.

Amuzu, lui, se retrouve, physique oblige, souvent cantonné à un rôle de joker de luxe : si Hubert voit en Hazard un ailier gauche, il devra jongler avec Edozie et "Ciske" selon les compétitions et le style d'opposition. Sans même parler de Verschaeren, qui n'aura alors absolument plus voix au chapitre à gauche non plus.

Derrière, enfin, le retour de Jan Vertonghen ramènera de la profondeur en défense centrale et compliquera donc encore un peu plus l'éclosion d'Amando Lapage, dont on parle depuis longtemps d'un départ en fin de saison si sa situation n'évolue pas. Sans oublier qu'Olivier Renard souhaite encore renforcer le poste cet hiver...