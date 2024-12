Nouveau record impressionnant pour le Club de Bruges : une première depuis... le Real Madrid en 2016-2017

Contre Westerlo, Hugo Siquet est devenu le 20e buteur différent, cette saison, au Club de Bruges. Une performance qui, en Europe, n'avait plus été réalisée depuis la saison 2016-2017.

Il s'en est fallu de peu, mais le Club de Bruges a bel et bien remporté sa dernière rencontre de l'année civile, jeudi, contre Westerlo. Cette année encore, les Blauw & Zwart jouent bel et bien un rôle prépondérant dans la course au titre.

Sur la scène européenne, aussi, le Club impressionne. Les joueurs de Nicky Hayen semblent libérés, les filets tremblent assez facilement et une statistique impressionnante est née, ce jeudi.

20 buteurs différents à la mi-saison : un record !

En portant le score à 3-2, puis à 4-3, Hugo Siquet est devenu le 20e buteur différent du Club, cette saison. Une chiffre qui représente presque deux équipes complètes, alors que le cap de la mi-saison vient seulement d'être passé.

La dernière fois que cette performance a été réalisée, en Europe, il s'agissait du Real Madrid, lors de la saison 2016-2017, qui comptait aussi 20 buteurs différents avant le Nouvel An.

Pour les Blauw & Zwart, c'est Christos Tzolis, auteur d'un nouveau but face aux Campinois, qui a marqué le plus (9). Il est suivi de près par Andreas Skov Olsen (8) et Hans Vanaken (7).