Alexis Saelemaekers à nouveau titulaire avec la Roma face à son ancien club

L'AS Rome se déplaçait à l'AC Milan ce dimanche soir. Alexis Saelemaekers était titulaire face à son ancien club.

Paulo Fonseca a-t-il perdu les points de trop ce dimanche ? L'AC Milan a de nouveau calé, cette fois face à l'AS Rome (1-1), et les Rossoneri ont été sifflés par leur propre public. Une contre-performance qui laisse les Rossoneri à la 8e place en Serie A, loin des ambitions de titre ou même de Champions League.

Côté Giallorossi, deux Belges titulaires : Mile Svilar, bien sûr, entre les perches, mais aussi Alexis Saelemaekers qui termine l'année en bonne forme puisqu'il restait sur un but et un assist lors du match précédent. Cette fois, Saelemaekers n'a pas été décisif et a été remplacé à la 79e par Stefan El Shaarawy.

Le score était acquis après 23 minutes : Tijjani Reinders avait ouvert le score à la 11e, avant que Paulo Dybala fasse 1-1 à la 23e. Fonseca, sous pression avec Milan, sera ensuite expulsé pour protestation après que les Lombards se soient vus refuser un penalty.

En deuxième période, c'est l'AS Rome qui est passée le plus près de prendre les trois points, mais Maignan veillait au grain. La Louve reste également coincée dans le ventre mou du championnat, et ce choc n'en avait que le nom. La Roma est en effet désormais 10e de Serie A.

Alexis Saelemaekers a vu sa saison être compliquée par une blessure à la cheville mais est bien revenu dans le coup au début du mois de décembre, enchaînant les titularisations, inscrivant deux buts et délivrant une passe décisive.