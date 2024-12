Anderlecht a été arrogant : "C'est une bonne leçon"

Colin Coosemans a vécu un match très frustrant contre Dender, ne pouvant rien faire lors des trois buts adverses. Il reconnaît tout de même que la construction par l'arrière a ses risques, que les Mauves acceptent.

Par moments, on avait la sensation qu'Anderlecht menait de trois ou quatre buts, au vu de la nonchalance affichée par les Mauves face à Dender. Mais le score n'était que de 2-1, et on commençait à se dire que ça ne resterait pas comme ça.

"De l'arrogance ? Non, je ne trouve pas", corrige Colin Coosemans après la rencontre. "Il n'est pas question d'avoir sous-estimé Dender, nous savions qu'ils seraient dangereux, notamment en contre ou sur phases arrêtées". Pourtant, le RSCA s'est fait piéger, et pas forcément sur phase arrêtée.

"Nous avons manqué de consistance et de concentration. Il y avait beaucoup trop de chichis et d'erreurs dans notre jeu", concède le portier anderlechtois. "Et nous sommes très mal sortis des vestiaires. On l'a payé cash. Le jeu depuis l'arrière ? On sait que ça comporte des risques et on l'accepte".. Une défaite qui envoie les Mauves fêter le Nouvel An avec un 0/6 dans les bagages.

"Ca fait vraiment mal. Nous voulions finir l'année en beauté devant notre public et être le plus proche possible des équipes au-dessus de nous. Mais c'est une bonne leçon", résume Colin Coosemans. "Nous terminons 2024 les deux pieds sur terre". Il y a toutefois eu des points positifs à cette soirée, comme les entrées de Thorgan Hazard et la présence de Jan Vertonghen sur le banc.

"C'est important pour nous. Si nous voulons lutter sur trois fronts le reste de la saison, nous aurons besoin de ce banc. Maintenant, nous savons sur quoi travailler pour l'année prochaine. Ce sont parfois des détails mais ils font toute la différence", conclut le gardien du Sporting.