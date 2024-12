Passé en coup de vent à Anderlecht et flop absolu, il empile les buts en Serie A

Son nom est loin d'être un bon souvenir pour les supporters d'Anderlecht. Mais Sebastiano Esposito semble enfin avoir lancé sa carrière.

En 2022, le RSC Anderlecht semblait avoir réussi un superbe coup en attirant en prêt Sebastiano Esposito, alors considéré comme l'un des plus grands talents de l'Inter Milan et protégé de Romelu Lukaku lui-même chez les Nerazzurri.

Mais l'attaquant italien s'est avéré une franche déception. Peu impliqué dans le jeu comme en-dehors des terrains, celui qui était censé former un duo de choc avec Fabio Silva perdra rapidement sa place au profit de ce dernier (qui ne sera pas une franche réussite non plus). En janvier 2023, le RSCA rompt le prêt d'Esposito.

Depuis, Sebastiano Esposito appartient toujours à l'Inter Milan mais enchaîne les prêts. D'abord en Serie B, à Bari puis la Sampdoria où il a marqué 6 buts et donné 6 assists la saison passée. Mais cette saison, l'international U21 se lance enfin dans l'élite italienne.

Prêté à Empoli, Esposito empile en effet les buts : 6 en 14 matchs et, surtout, 4 sur les 4 derniers matchs du 12e de Serie A. De belles performances pour l'attaquant qui n'a jamais que 22 ans et est toujours sous contrat jusqu'en 2026 à l'Inter, même si Empoli dispose d'une option d'achat.

De son côté, Fabio Silva, son ancien coéquipier qui avait également claqué la porte du Lotto Park quelques semaines après Esposito, trouve lui aussi son rythme en Liga, avec Las Palmas (5 buts en 13 matchs). Des parcours similaires pour ces deux grands talents qui ont tous deux déçu à Bruxelles.