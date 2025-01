Le transfert idéal pour Saint-Trond ? Adriano Bertaccini va le chercher du côté d'Anderlecht

Adriano Bertaccini sort d'une année plus que réussie avec Saint-Trond. Il s'exprime sur les enjeux des semaines à venir.

L'hiver dernier, Adriano Bertaccini quittait le RFC Liège pour Saint-Trond. Un an après sa première année en première division, le bilan est éclatant : auteur de quatre buts en fin de saison passée, le Carolo en est déjà à onze pour l'exercice actuel.

Malgré son apport offensif, le STVV déplore le manque de concrétisation de l'équipe. Les ratés devant le but adverse ne permettent pas de compenser les problèmes défensifs (les Canaris présentent la deuxième défense la plus perméable de l'élite).

Plus le droit à l'erreur

Het Belang van Limburg a donc demandé à Bertaccini quels renforts offensifs il verrait idéalement débarquer au Stayen. Si l'attaquant de 24 n'a jamais caché son admiration pour Louis Patris, prêté par Anderlecht, il semble sous le charme d'un autre Mauve.

"Je m'entends vraiment bien avec Zahiroleslam et Ferrari. Mais si je dois vraiment citer des noms, je dirais Luis Vazquez ou Zinho Gano. Ce sont de bons attaquants" explique Bertaccini.

Le buteur trudonnaire a également été interrogé sur sa célébration. Il avait en effet promis de reproduire la désormais mythique danse du ver de terre de Jan van den Bergh mais ne s'est pas encore exécuté : "Je vais le faire, ne vous inquiétez pas. J'ai marqué à Charleroi, mais les circonstances n'étaient pas bonnes. Nous étions menés et j'avais dit que je ne le ferais pas dans ma ville natale. Et je réfléchis aussi à le faire ou non au Stayen : une telle célébration sur un terrain synthétique, c'est risqué pour les genoux" rigole-t-il.