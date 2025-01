Dries Mertens commence 2025 comme il a passé 2024 : en étant décisif

Meilleur donneur d'assists de l'année 2024 avec 27 passes décisives, Dries Mertens reprend 2025 sur les mêmes bases. Le Belge a encore été à l'assist ce samedi.

Dries Mertens (37 ans) a vécu une année 2024 de folie, terminant meilleur donneur de passes décisives de l'année civile avec 27 assists. Devançant des noms comme Mohamed Salah ou... Kevin De Bruyne, Mertens compte bien continuer en 2025.

Galatasaray disputait son premier match de l'année ce samedi et affrontait Göztepe. Sans surprise, Mertens était titulaire derrière l'attaquant. Et il a une nouvelle fois été décisif, offrant le deuxième but de ses couleurs à Yunus Akgün.

Le Gala avait vu Göztepe revenir dans le match à la 27e minute, et Mertens participe donc là à une victoire importante qui permet de prendre 11 points d'avance sur Fenerbahçe pour lancer l'année. C'est la 4e victoire d'affilée pour Galatasaray.

Dries Mertens avait fini 2024 en délivrant 3 passes décisives lors des deux dernières rencontres de l'année, et continue donc sur sa lancée. Le Belge compte désormais 4 buts et 8 assists en 17 matchs de championnat de Turquie.

Reste à voir si cette forme éclatante poussera Domenico Tedesco ou son successeur à le rappeler, alors que le poste de n°9 semble manquer d'éclat derrière Romelu Lukaku...