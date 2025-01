Un joueur important de la course au sauvetage, qui avait loupé les derniers play-downs pour blessure, va faire son retour en Pro League !

Déjà prêté à Courtrai lors de la deuxième partie de la saison dernière, Ryotaro Tsunoda va faire son retour au Stade des Eperons d'Or. Le défenseur japonais est encore loué par Cardiff.

La saison dernière, le KV Courtrai a longtemps dû batailler pour éviter la relégation. Les Kerels ont disputé les play-downs, puis un barrage en aller-retour contre Lommel, remporté avec trois buts d'écart.

Mais cette saison, rebelote pour Courtrai, qui occupe l'avant-dernière place et qui vit tout sauf une saison tranquille. Freyr Alexandersson, le saveur de l'année dernière, a d'ailleurs été remercié, au profit d'Yves Vanderhaeghe.

L'entraîneur expérimenté est chargé de remettre une certaine dynamique, une certaine cohésion d'équipe et, surtout, une certaine solidité chez l'une des pires défenses du championnat, qui a déjà concédé 39 buts en 20 matchs. Mais pour ça, il a besoin de renforts.

Un premier arrive, ce week-end. Selon les informations du Nieuwsblad, Ryotaro Tsunoda, déjà prêté au Stade des Éperons d'Or en fin de saison dernière, va revenir à Courtrai, toujours loué par Cardiff.

S'il n'a pas encore joué le moindre match cette saison en raison d'une déchirure musculaire, le défenseur central japonais de 25 ans avait joué un rôle certain dans le maintien des Kerels la saison dernière... en fin de phase classique, car il avait quitté la pelouse d'Anderlecht sur civière lors de la 30e et dernière journée, juste avant les play-downs, et n'a toujours pas rejoué depuis.

Pourra-t-il avoir le même impact sous les ordres de Vanderhaeghe ? Il faudra, pour cela, que ses soucis musculaires qui semblent déjà s'éloigner disparaissent complètement.