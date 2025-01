Un tournant dans la course au titre ? Arsenal perd des points précieux, Trossard hué par son ancien public

Arsenal a laissé filer deux points précieux en déplacement à Brighton & Hove Albion. Leandro Trossard était titulaire mais a vécu une soirée compliquée.

Et si la course au titre en Premier League avait pris un sacré tournant ce samedi ? Arsenal se rendait à Brighton & Hove Albion, et y a perdu deux points précieux (1-1). Ethan Nwaneri, 17 ans à peine, avait pourtant ouvert le score pour les Gunners à la 16e minute de jeu.

Bukayo Saka vervangen? Geen probleem voor de 17-jarige Ethan Nwaneri! 👶✨ pic.twitter.com/mV99oQvWdD — Play Sports (@playsports) January 4, 2025

Mais à l'heure de jeu, un penalty a été sifflé en faveur des Seagulls, et Joao Pedro ne s'est pas fait prier pour le transformer. Arsenal ne reprendra pas l'avantage. Leandro Trossard était titulaire et jouera toute la rencontre pour les Gunners... mais n'aura pas vécu une belle soirée.

En effet, à chaque ballon touché, Trossard était hué par son ancien public. On se rappelle que le Diable Rouge avait quitté Brighton & Hove Albion dans des circonstances étranges, signant à Arsenal en janvier 2023 un peu sans crier gare plutôt que d'attendre la fin de la saison.

Avec ce résultat, Arsenal laisse 5 points d'avance à Liverpool... et les Reds ont joué deux matchs de moins. Un 6/6 et l'écart sera déjà de 11 points, ce qui pourrait bien s'avérer définitif...