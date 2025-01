Konstantinos Karetsas, à chaque fois bourreau d'Anderlecht : "Je suis désolé pour eux"

Kos Karetsas a été l'un des joueurs de l'année 2024, ne serait-ce que par le nombre de lignes écrites à son sujet. Il a marqué son premier but en équipe A, et c'était face à Anderlecht, son ancienne équipe.

L'année 2024 aura été celle de la révélation pour Konstantinos Karetsas. Mais depuis ses 15 ans, le prodige du KRC Genk crève l'écran, et il était déjà devenu le plus jeune buteur du football professionnel belge avec le Jong Genk.

En 2024, il a marqué son premier but avec l'équipe A. Coïncidence : c'était contre son ancien club formateur, le RSC Anderlecht. Et ce n'est pas la première fois que ça lui arrivait...

"C'est tellement bizarre", a déclaré Karetsas à DAZN à propos de son premier but. "Quand je suis passé d'Anderlecht à Genk, j'ai également marqué mon premier but avec Genk contre Anderlecht en U18."

"C'était ensuite pareil avec le Jong Genk, et enfin aussi avec l'équipe première", a poursuivi le milieu de terrain. "Je suis assez désolé pour Anderlecht (rires)."

"Mais je suis heureux d'avoir marqué mon premier but contre Anderlecht, et lors d'un match important. Ce n'était pas un simple but", a-t-il conclu. Le hasard n'existe donc vraiment pas...