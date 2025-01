Samba, Butez qui ne vient pas, une charnière centrale qui s'en va : Will Still très agacé par le mercato du RC Lens

Will Still et le RC Lens ont été battus par Toulouse pour leur première de l'année. Après la rencontre, le T1 Sang & Or a regretté les nombreux départs du début de mercato, qui ne devraient pas spécialement être remplacés.

Septième de Ligue 1, le RC Lens avait l'occasion de revenir dans les places européennes en cas de victoire, ce dimanche face à Toulouse, pour le premier match de l'année civile.

Mais, impuissants sur le plan offensif et réduits à dix pendant la dernière demi-heure après l'exclusion de Pereira Da Costa, les Sang & Or ont été défaits par les anciens de Pro League Aron Donnum, Mark McKenzie et Yann Gboho.

Une frustration pour Will Still et Lens qui vivent un début de mercato très compliqué avec le futur départ de Brice Samba, qui a demandé à quitter le club et qui ne jouera plus avant son départ, mais aussi ceux d'Abdukodir Khusanov et Kevin Danso. Dans le dur offensivement, avec 19 buts marqués en 16 matchs, Lens perd son gardien titulaire, et ses deux défenseurs centraux.

Will Still frustré par le début de mercato du RC Lens

Après avoir ciblé Jean Butez, qui n'est finalement pas venu, Lens a donc fait confiance à Hervé Koffi pour la deuxième fois consécutive, après le 1/32e de finale de Coupe de France perdu contre le PSG. Une ambiance globale qui pèse sur Will Still, comme il n'a pas manqué de le souligner, au micro de DAZN, après la défaite de ses Lensois face à Toulouse.

"Il y a une réalité financière au sein du club qui doit être respectée, et je la respecte. Forcément, ça me frustre, je suis un entraineur, j’ai envie de gagner les matches, j’ai envie de ramener des joueurs à 25 millions d’euros… Sauf que la réalité financière du club et du football français ne le permettent pas. On vit avec, donc je ne vais pas me prendre la tête, je ne peux pas le contrôler", a-t-il déclaré. A Bollaert, Will Still va devoir faire des miracles pour aller chercher l'Europe en fin de saison.