L'Antwerp souhaite relancer un attaquant du LOSC barré par Jonathan David

En cette fin de trêve hivernale, le Matricule 1 scrute le marché à la recherche de renforts et surtout de bonnes occasions à coût limité.

Malgré son budget très serré, l'Antwerp ne compte pas rester inactif sur le marché des transferts en cette période de mercato hivernal. En effet, l'Equipe annonce que le club belge aurait exprimé son intérêt pour Mohamed Bayo.

L'attaquant de 26 ans évolue à Lille et n'a joué que 15 matches depuis le début de la saison. Il a marqué deux fois, mais ne semble pas avoir d'avenir chez les Dogues. Il manque cruellement de temps de jeu et n'était même pas dans l'équipe contre le FC Nantes le week-end dernier.

Voilà donc de quoi alimenter des rumeurs d'un possible départ et l'Antwerp serait activement à la recherche de renforts pour renforcer son attaque. Le club est actuellement quatrième de Jupiler Pro League et souhaite étoffer son effectif pour viser plus haut cette saison.

Un prêt avec option d'achat est évoqué comme une solution viable. Selon L'Equipe toujours, l'international guinéen serait une option intéressante avec son expérience de la Ligue 1 et ses qualités de buteur, il peut apporter la dimension supplémentaire dont l'Antwerp a besoin.

Né à Clermont-Ferrand, l'attaquant est passé par le Clermont Foot et Dunkerque avant de rejoindre le LOSC en 2022. Prêté au Havre la saison dernière (5 buts), il est revenu à Lille où il ne semble plus avoir d'avenir.