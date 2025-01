Plusieurs rebondissements dans la saga Arnaud Bodart, qui va bel et bien quitter le Standard

Après quelques rebondissements, Arnaud Bodart va bel et bien signer au FC Metz. Jusqu'au dernier moment, le Standard n'a finalement pas voulu laisser partir son portier gratuitement.

On approche de l'épilogue dans la saga Arnaud Bodart, sur le départ au Standard depuis plusieurs mois et pisté par le FC Metz en ce début de mercato hivernal. Mais beaucoup de choses se sont passées, ces dernières heures.

Le portier liégeois a pris la direction du nord de la France ce mercredi matin. Il était déjà proche d'un accord personnel avec les Messins, qui n'avaient pas encore contacté la direction liégeoise. Un contact qui s'est opéré dans la journée, alors que Bodart avait déjà passé sa visite médicale.

Arnaud Bodart part bien pour le FC Metz... mais pas vraiment gratuitement

Rapidement, alors que le portier de 26 ans a trouvé un accord personnel avec Metz pour un contrat qui devait initialement courir jusqu'en 2027, avec une année supplémentaire en option, et que les Rouches avaient accepté de ne pas lui mettre de bâtons dans les roues, les choses ont beaucoup évolué, ces dernières heures.

Si un transfert gratuit était évoqué, le Standard a réclamé une petite compensation financière. Il s'agit d'un pourcentage à la revente de 25%, selon les informations de nos confrères de SudInfo, ainsi que de quelques bonus. Par contre, le contrat ne sera finalement valable que jusqu'à la fin de la saison, avec une année supplémentaire en option, et ces bonus ne seront dus aux Rouches que si Bodart reste plus de six mois au FC Metz.

Supposément titulaire vendredi contre Courtrai en raison de la blessure de Matthieu Epolo, Arnaud Bodart aura donc probablement déjà été officialisé chez le quatrième de Ligue 2. De retour de blessure, Laurent Henkinet est pressenti pour connaître sa première titularisation de la saison.