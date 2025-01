Une affaire à saisir ? L'une des rares satisfactions du Standard de la saison passée sur les tablettes de deux clubs belges

La saison dernière, Wilfried Kanga s'était refait une santé au Standard. Dans l'impasse au Hertha Berlin (qui avait payé cinq millions pour le recruter en 2022), l'attaquant franco-ivoirien avait fait parler sa puissance à Sclessin.

Malgré la rareté des ballons exploitables qui lui étaient adressés, Kanga ne cessait de travailler pour conserver le ballon dos au but dans l'espoir que le bloc équipe remonte. Il avait même terminé meilleur buteur de l'équipe avec 12 réalisations.

Ce n'est pas un hasard si Ivan Leko souhaitait le garder. Mais l'entraîneur croate savait que c'était peine perdue. De fait, le joueur est reparti au Hertha, qui l'a loué à Cardiff jusqu'en fin de saison. Vu son physique de déménageur, la Championship semblait être le championnat parfait pour lui. Mais c'est loin d'être le cas.

Titulaire en début de saison dans une équipe reconnue pour son jeu rugueux, Wilfried Kanga a payé l'entame de championnat catastrophique. Il n'a ainsi plus débuté un match depuis la fin du mois de septembre.

Selon le journaliste Darren Witcoop, Cardiff parle même avec le Hertha de mettre un terme au prêt du Parisien. Il ajoute que deux clubs belges sont intéressés et cherchent à profiter de la situation en vue de la deuxième partie de saison, sans mentionner lesquels. Affaire à suivre dans les prochains jours.

