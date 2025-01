Un quatrième club en deux saisons : parti du Standard avec fracas, il continue son chemin de croix

Isaac Hayden n'avait pas marqué les esprits au Standard. La pente descendante se confirme depuis lors.

Il y a un an et demi, le Standard pensait avoir fait la bonne affaire en se faisant prêter Isaac Hayden par Newcastle. Un milieu de terrain dont le CV renseigne plus de 100 matchs en Premier League qui aurait dû se rendre indispensable par son expérience et sa force dans les duels.

Mais la greffe n'a jamais vraiment pris. Sportivement, ses prestations ont laissé Carl Hoefkens sur sa faim. Le prêt a même été écourté au bout de six mois, le joueur n'acceptant pas les retards à répétition dans le payement des salaires, allant même jusqu'à déclarer vouloir entreprendre une procédure judiciaire pour toucher tout son dû.

La galère continue

Hayden a donc été reprêté par Newcastle, du côté des Queen's Park Rangers, en Championship. Rapidement intégré dans l'équipe, l'ancien espoir d'Arsenal s'est distingué en récoltant six cartes jaunes lors de ses neuf premières titularisations, avant de perdre sa place en fin d'exercice.

Cette saison, il a passé les six premiers mois chez les Magpies, sans dénicher de nouveau prêt. Il n'y est pas apparu à une seule reprise dans la sélection.

Changer de crèmerie cet hiver semblait donc à nouveau un passage obligé. C'est chose faite : Isaac Hayden finira la saison en prêt à Portsmouth, première équipe hors de la zone rouge en Championship.