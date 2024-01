"Je vais entamer une procédure judiciaire" : Isaac Hayden déballe les vraies raisons de son départ du Standard

Isaac Hayden n'est pas parti du Standard en bons termes, c'est le moins que l'on puisse dire. La suite pourrait désormais se passer devant la justice.

Après dix petits matchs en Pro League, Isaac Hayden a abrégé son prêt au Standard pour retourner à Newcastle. Mauvaise adaptation à l'équipe, mal du pays, tout a été écrit sur les raisons de cette séparation précoce. Le joueur a tenu à rétablir la vérité en se confiant à Sacha Tavolieri.

Et ses déclarations risquent de faire parler, notamment en ce qui concerne les retards de payement : "La principale raison pour laquelle j'ai quitté le Standard est que le club ne paye pas les salaires à temps... et ne les paye pas. Par exemple, j'ai reçu mon salaire de novembre le 28 décembre. Ils n'ont pas non plus payé les primes aux joueurs. Les salaires de décembre n'ont pas été payés et on est presque à la fin de janvier... C'est un vrai désastre".

Et le milieu de terrain anglais ne compte pas en rester là : "Je vais maintenant entamer une procédure judiciaire contre le club pour obtenir les salaires que le Standard me doit". Pas de quoi rassurer sur l'état des finances du club.