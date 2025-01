Mais pourquoi Loïc Lapoussin était-il encore écarté ? Sébastien Pocognoli explique

Surprise en amont de Charleroi-Union : Loïc Lapoussin, qui semblait de retour dans les bonnes grâces de Sébastien Pocognoli, était encore écarté du groupe. Le coach unioniste a expliqué cette décision.

Décidément, le "cas" Loïc Lapoussin reste épineux à l'Union Saint-Gilloise. Absent durant tout le début de saison, jusque début novembre, l'ailier malgache avait fait son retour dans le groupe et même enchaîné quelques bons matchs... avant qu'un nouvel écart de comportement en décembre lui vaille une nouvelle suspension.

Lapoussin faisait alors son retour ce jeudi en Coupe de Belgique contre l'Antwerp, confirmant ce que Pocognoli disait : cette fois, il ne serait plus envoyé dans le noyau B. Mais alors qu'on le pensait enfin de retour pour de bon, surprise à Charleroi : une fois encore, pas de Loïc Lapoussin.

"Je me concentre sur les joueurs qui sont focus sur l'Union Saint-Gilloise aujourd'hui. J'ai besoin de cohésion, et un joueur qui veut partir, comme Loïc, comme Lazare, n'a pas la même concentration", explique Sébastien Pocognoli ce samedi, fermement. "Le groupe s'est élargi avec les retours de Rodriguez, de MacAllister. C'est plus logique de les réintégrer eux".

Loïc Lapoussin n'est cependant pas mis de côté à titre définitif... mais un départ lors de ce mercato est probable et peut-être même souhaitable. Dans le cas contraire ? "Je lui ai dit la même chose qu'à Lazare : entraîne-toi bien, et on verra après le mercato. On sait que ce sont des joueurs qui veulent un départ depuis 3-4 ans maintenant", souligne Pocognoli.

"Je sais qu'ils sont à ma disposition. Ils ont leurs qualités et je les aime beaucoup, mais je veux rester logique. C'est plus cohérent de faire jouer Aït El-Hadj, Castro-Montes, Khalaili, Niang en ce moment. Après le mercato, ce sera différent, car on saura alors que Loïc sera avec nous pour de longues semaines", conclut le coach de l'USG. "Bien sûr que dans ce cas-là, je pourrais encore faire appel à eux".