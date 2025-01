Comment pourrait-il ne pas être le n°1 des Diables en mars ? Matz Sels sort une nouvelle performance XXL contre Liverpool

Matz Sels ne serait-il pas tout bonnement le meilleur gardien d'Angleterre en ce moment ? Le Belge a sorti un match de grande classe face à Liverpool.

Il aura fallu attendre longtemps pour qu'un successeur spirituel à Thibaut Courtois et Simon Mignolet rappelle à la Premier League que la Belgique est un pays de gardiens. Mais depuis sa signature l'année passée, et surtout depuis cette saison, Matz Sels (32 ans) se montre à la hauteur de ses illustres prédécesseurs.

Ce mardi se tenait un match au sommet inattendu puisque Nottingham Forest, 2e de Premier League, recevait le leader Liverpool. Sans surprise, les Reds ont dominé le match, avec 70% de possession de balle et un total de 23 tirs dont 7 cadrés (contre 6 dont 3 cadrés pour Nottingham).

Matz Sels had a heroic performance with six big saves against Liverpool



Si Liverpool n'a trouvé le chemin des filets qu'une fois, à la 66e, et s'est contenté d'un partage (1-1), c'est grâce à une nouvelle performance de patron de Matz Sels, auteur de 6 arrêts. Tout internet lui a rendu hommage et le Diable Rouge est tout bonnement salué comme l'un des, si pas le meilleur gardien de Premier League cette saison.

C'est même statistique : Sels est le leader au classement des clean-sheets cette saison. Et avec 3 arrêts réalisés dans son rectangle, mais aussi une relance au pied précise (9 longs ballons réussis), le gardien de Nottingham Forest est particulièrement complet.

En affichant un tel niveau de jeu, on en vient à se demander comment Matz Sels pourrait ne pas être le choix n°1 de Domenico Tedesco ou, plus probablement, de son successeur en mars prochain pour le double duel face à l'Ukraine. C'était déjà étonnant que Koen Casteels lui soit préféré en novembre dernier, et l'ancien de La Gantoise et d'Anderlecht est encore plus impressionnant aujourd'hui...