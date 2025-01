Mais que fait l'Union Belge ? Tedesco n'est pas le seul à être pris pour un idiot

Mais que font l'Union Belge et Vincent Mannaert ? La gestion de ce qu'il faut bien déjà appeler l'après-Tedesco est d'ores et déjà un désastre.

Dans un peu plus de deux mois, la Belgique disputera deux matchs dont l'importance ne doit pas être sous-estimée. L'Ukraine a prouvé à l'Euro 2024 qu'il était un adversaire redoutable (qui méritait mille fois de nous battre), et depuis, les Diables Rouges n'ont pas exactement remonté la pente. Une élimination en mars est plausible, et serait une catastrophe pour la crédibilité de notre football.

Autant dire qu'on aimerait pouvoir préparer ce type d'échéance avec des certitudes et pas le flou artistique qu'entretient, on ne sait trop pourquoi, la fédération. Que celui qui croit encore que pour ce barrage de Nations League, Domenico Tedesco sera encore à la barre, lève la main - et regarde autour de lui pour voir à quel point il est seul.

Le Germano-Italien n'est pas plus un idiot que le public belge ou que les Diables : il sait très bien que son temps est compté. Si ce n'était pas évident après la défaite en Israël (et cela aurait été naïf de sa part de ne pas s'en douter), le message irrespectueux envoyé par l'Union Belge à l'occasion du tirage au sort des qualifications pour le Mondial 2026 paraissait assez clair.

Que fait Vincent Mannaert ?

On peut reprocher beaucoup de choses à Domenico Tedesco : sa gestion des cas Courtois et De Bruyne, ses choix sportifs, son Euro 2024 raté, sa communication par moments brouillonne. Mais rappelons-nous aussi qu'il y a un homme derrière le coach et qu'il mérite bien plus de respect de la part de la fédération. Tedesco aussi aimerait pouvoir préparer son futur, que l'on souhaite brillant, avec les mains et la tête libres.

Mannaert, disons-le clairement, s'est probablement moqué de tout le monde quand il a parlé de "période d'évaluation" à plusieurs reprises ces dernières semaines. Non, le sélectionneur n'est plus en période d'évaluation : il est un mort en sursis qui attend que le couperet tombe. La preuve : les négociations de l'Union Belge avec, entre autres, Sergio Conceiçao ont fuité. En 2025, espérer que la presse ne soit pas au courant est assez naïf de la part d'un homme d'expérience comme Mannaert, qui a tout gagné en Belgique.

Et maintenant, qu'apprend-on ? Que deux des noms les plus plausibles considérés par la fédération pour succéder à Domenico Tedesco seraient... Rudi Garcia et Thierry Henry. On imagine la masse de travail qui a dû être abattue par Mannaert et sa "task force" pour sortir de leur chapeau le nom d'un coach déjà proche de remplacer Wilmots en 2016 (mais qui a au moins pour lui un titre récent de champion d'Italie) et... un ancien adjoint de Martinez qui avait postulé pour lui succéder, et dont le nom est soufflé par les cadres du noyau.

Des cadres qui, bizarrement, semblent maintenant se rappeler qu'ils en sont et aimeraient bien voir leur ami Thierry revenir en sélection. Qu'il ait échoué partout où il est passé, à part à la tête des U23 français (et encore : une médaille d'argent à domicile avec un tel noyau, est-ce une réussite ?), n'a pas l'air de les déranger, tant qu'ils peuvent récupérer un semblant de confort.

Bref : tout le monde a hâte que, enfin, l'Union Belge soit claire et communique, par respect pour l'intéressé mais aussi pour le public, la fin de collaboration avec Domenico Tedesco. On imagine que le nom de son successeur sera annoncé en même temps. Parce que si, ce jour-là, Vincent Mannaert nous parle encore de "période de réflexion", on se demandera vraiment ce qu'il a bien pu faire depuis son arrivée...