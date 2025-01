Charleroi punit ses supporters après les incidents survenus contre l'Union

Suite aux incidents survenus lors de la rencontre entre Charleroi et l'Union, des décisions ont été prises à l'encontre des supporters carolos.

Dans un communiqué, le Sporting de Charleroi a annoncé qu'il interdira désormais l'usage de fumigènes dans son stade. Le club a églament décidé de prononcer une interdiction de stade jusqu'à la fin de la saison à plusieurs supporters membres des groupes "Storms Ultras 2001" et "Block 22".

Ces mesures font suite aux incidents survenus lors du match du 11 janvier dernier entre les Zèbres et l'Union Saint-Gilloise. Des supporters carolos ont provoqué deux interruptions temporaires de la rencontre. Alors que le Sporting menait 1-0, une deuxième interruption a contraint les joueurs de retourner aux vestiaires pendant 15 minutes. Beaucoup rapportent que ces événements ont eu un impact sur le retournement de situation, car finalement, les hommes de Rik De Mil se sont inclinés sur le score de 1-2.

Face à ces événements, le club a organisé une concertation avec la Ville de Charleroi, le fan coaching, les responsables de la sécurité et les services de police afin de définir une série de mesures pour éviter de nouveaux incidents à l'avenir.

"Nous condamnons fermement le recours systématique aux menaces, aux intimidations, ainsi que le non-respect des consignes et des règles en vigueur. Nous déplorons également l’usage de la force, le non-respect des accords pris lors des réunions de sécurité, la désinformation constante, et enfin, l’utilisation abusive et non encadrée d’engins pyrotechniques, pourtant interdits.," souligne l'équipe walonne.