OFFICIEL : l'Antwerp se sépare de l'une de ses recrues estivales

L'Antwerp tourne déjà la page pour Ayrton Costa. Arrivé cet été, le défenseur argentin quitte le club après seulement six mois et retourne au pays. Il s'est engagé avec Boca Juniors.

Le passage d’Ayrton Costa à l’Antwerp n’aura pas marqué les esprits. Arrivé l’été dernier en provenance d’Independiente pour 2,3 millions d’euros, le latéral argentin n’aura jamais réussi à s’imposer en Belgique.

Formé à Independiente, où il a fait ses débuts en équipe première, Costa n’avait connu que le football argentin avant de tenter sa chance en Europe. Avec l’Antwerp, il a disputé 16 matchs, sans toutefois se montrer convaincant.



De plus en plus souvent relégué sur le banc, il s’est surtout distingué par ses sept cartons jaunes en un temps record. Face à cette situation, Costa a exprimé son envie de partir, une demande désormais exaucée.



Jeudi, Boca Juniors a officialisé son retour en Argentine. Le Great Old devrait maintenant se tourner vers le marché des transferts pour dénicher un remplaçant à son poste.