Les révélations d'Arnaud Bodart sur Matthieu Epolo : "Le Standard espérait faire coup double"

C'est depuis Metz qu'Arnaud Bodart a commenté son départ du Standard. Il notamment évoqué sa mise à l'écart au profit de Matthieu Epolo.

La première partie de saison a été longue pour Arnaud Bodart : entre son départ avorté, sa mise à l'écart et sa blessure alors qu'il venait de revenir dans l'équipe, le Sérésien aurait rêvé d'adieux plus en phase avec ses 20 ans passés au club.

Bodart a pris sur lui pour accepter du mieux possible la situation et guider Epolo, encore loin d'être un produit fini : "Ça m'a été annoncé que le coach voulait tout préparer avec Matthieu Epolo. Je le connais très bien et c'est un excellent gardien" commence-t-il dans SudInfo.

Epolo, l'un des prochains sur le départ ?

Enfant du club, Epolo a directement été soutenu par les supporters, même s'il prenait la place d'un autre garçon plus qu'apprécié de Sclessin. La direction aussi soutenait la décison. Avec un objectif derrière la tête, rapporte Bodart : "Il ne faut pas se voiler la face, le Standard espérait faire coup double : me vendre, mettre Matthieu en vitrine et accepter la première belle offre qui se présenterait. C'est une réalité".

En manque de liquidité, le Standard avait un plan bien rôdé : "On m'a cité l'exemple de Mike Penders, que Genk a vendu à Chelsea pour 20 millions d'euros. La direction s'est dit pourquoi ne pas faire pareil avec Matthieu ? On est dans un football business, hein".

La situation a été dure à vivre : "J'ai été déçu. C'était un moment très négatif mais cela m'a permis d'apprendre. Une carrière n'est jamais linéaire et cela ne sert à rien de se lamenter sur son sort". D'autant que pour le moment, le plan tarde à décoller : le Standard n'en est qu'à la première étape...un départ gratuit d'Arnaud Bodart vers la Ligue 2 française.