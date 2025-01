Westerlo proche d'un nouveau transfert record ? Un club anglais à l'affût pour un cadre campinois

Le club campinois a déjà vu partir plusieurs pions importants l'été dernier et doit désormais craindre un nouveau départ important.

D'après le quotidien croate Germanijak, Sunderland aurait jeté son dévolu sur Matija Frigan. Le club anglais souhaiterait faire venir le buteur croate par le biais d'un prêt avec une option d'achat obligatoire en cas de promotion en Premier League. Les deux clubs seraient d'ailleurs proches d'un accord.

Westerlo pourrait toucher le jackpot avec ce deal. En effet, si Sunderland parvient à se hisser en Premier League, il devrait alors obligatoirement acheter l'attaquant pour un montant d'environ 15 millions d'euros.

Et c'est bien parti car le club a de sérieuse ambitions de monter, occupe actuellement la quatrième place de Championship, et est en pleine course à la promotion.

L'attaquant avait été recruté par Westerlo à l'été 2023 pour environ 5,5 millions d'euros, mais a connu une première saison difficile chez les Campinois. Cette saison, il est devenu le premier choix de Timmy Simons en attaque et a inscrit sept buts, pour trois passes décisives en 22 matches.

Actuellement, le transfert sortant record de Westerlo est Lyle Foster, qui avait rejoint Burnley pour environ 12 millions d'euros. Frigan peut donc battre ce record.