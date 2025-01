🎥 Il ne l'avait pas osé à Anderlecht : Joshua Zirkzee chahuté après son geste obscène aux supporters de Manchester United

Joshua Zirkzee et Manchester United reprennent des couleurs. Mais la relation avec les supporters est toujours sur un fil.

Il y a un peu plus de deux semaines, Joshua Zirkzee était persona non grata à Old Trafford. Le Néerlandais s'était fait sortir à la demi-heure contre Newcastle et avait fait s'accentuer la bronca en repartant directement dans les catacombes du stade, sans aller s'asseoir sur le banc.

Depuis, cela va déjà mieux. En FA Cup, Zirkzee a inscrit le tir au but décisif qui a permis d'éliminer Arsenal et s'est aussi montré inspiré en championnat en faisant tourner le match contre Southampton cette semaine.

Zirkzee revanchard

Lorsqu'il est monté au jeu à la 53e, United était mené 0-1 suite à un but contre son camp de Manuel Ugarte. Si Zirkzee n'a pas marqué les esprits autant que le triplé d'Amad Diallo, sa montée au jeu a sonné la révolte des Red Devils.

Une belle réponse pour l'ancien Anderlechtois après les moments difficiles de ces dernières semaines. Il semble l'avoir pris comme une revanche personnelle, rappelant à ceux l'ayant sifflé qu'il en avait dans le pantalon avec l'aide de ses parties intimes.

JUST LOOK AT ZIRKZEE ūüė≠ūüė≠‚̧ԳŹ pic.twitter.com/QsNPM0325u — UF (@UtdFaithfuls) January 17, 2025

Un geste qui a fait parler, tant chez les supporters qu'au sein de la FA. Cet été, Jude Bellingham avait écopé de 20 000 euros d'amende pour geste similaire. Mais Zirkzee s'en tire finalement avec un avertissement.