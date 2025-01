Heureusement que Slimani est arrivé : Westerlo pourrait rafler la montre en or et réaliser le plus gros transfert sortant de son histoire !



Photo: © photonews

Deviens fan de Westerlo! 412 Westerlo pourrait perdre un joueur très important dans le courant du mois de janvier. Seul attaquant de pointe du noyau avant l'arrivée d'Islam Slimani, Matija Frigan pourrait rejoindre l'Angleterre et devenir le transfert sortant le plus cher de l'histoire du club campinois. Depuis le début de saison, Timmy Simons n'a pas eu beaucoup de solutions pour composer sa ligne offensive. Longtemps, Matija Frigan a été le seul attaquant de pointe de formation au sein du noyau A. Un problème résolu, cette semaine, avec l'arrivée surprise d'Islam Slimani jusqu'en fin de saison. Le Fennec historique a quitté son Algérie natale après quelques mois pour une nouvelle aventure en Jupiler Pro League. Voilà donc Westerlo avec deux attaquants de qualité pour terminer la saison ? Peut-être pas, car depuis plusieurs semaines, le buteur croate de 21 ans est une priorité de Sunderland, en Championship. Retour à la case départ pour Timmy Simons après la plus grosse vente de l'histoire de Westerlo ? Selon Het Nieuwsblad, un accord personnel existerait même déjà entre Frigan et les Black Cats. Un prêt est sur la table, avec option d'achat. Une condition supplémentaire remarquable figure dans le contrat. Si Sunderland, actuel quatrième du championnat, parvient à rejoindre la Premier League, l'option d'achat fixée... à 15 millions d'euros sera automatiquement levée. Ce serait un record de transfert sortant pour le club campinois qui, il y a deux ans, a vendu Lyle Foster à Burnley pour 12 millions d'euros. En 2023, Westerlo avait offert 5.5 millions à Rijeka pour s'offrir ses services. Un gros investissement, mais un coup potentiellement très rentable de la direction.



Corrigeer



Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici! Envoie Lire aussi… Westerlo proche d'un nouveau transfert record ? Un club anglais à l'affût pour un cadre campinois