Antonio Conte ne peut plus se passer de Romelu Lukaku : le coach du Napoli glorifie le Diable Rouge, encore décisif

Naples continue d'impressionner en Série A. Après une victoire très solide décrochée à l'Atalanta, les Napolitains conservent la tête du championnat après avoir remporté leurs six derniers matchs.

Romelu Lukaku, qui avait déjà marqué les esprits cette saison, a encore une fois été précieux. Avec son huitième but en championnat, il a décidé de l'un des matchs les plus importants de la saison, en Italie. Le Napoli a remporté le choc au sommet sur la pelouse de l'Atalanta et a frappé un coup énorme dans la course au titre.

La rencontre avait pourtant débuté en mode mineur pour les Napolitains, menés après le but de Retegui, alors que Charles De Ketelaere a étonnamment débuté sur le banc. Le Napoli a cependant su montrer son efficacité pour prendre les commandes via Politano, puis McTominay, contre le cours du jeu.

La Dea n'avait toutefois pas dit son dernier mot et Lookman a égalisé, alors que De Ketelaere, monté au jeu, a testé Meret. Mais c'est l'autre Diable Rouge de cette rencontre qui l'a fait basculer : Romelu Lukaku.

Antonio Conte lyrique envers Romelu Lukaku

D'une tête puissante, Big Rom' a montré pourquoi il était si important pour son entraîneur, Antonio Conte, qui n'a pas tari d'éloges à son sujet. "Romelu est un joueur qui donne toujours tout et nous permet de gagner des matchs. Il est extrêmement important, il s’intègre parfaitement dans une équipe avide de succès. Cette faim se voit clairement dans la performance de l'équipe, qui continue à performer malgré un noyau pas très large", a-t-il déclaré en conférence de presse.

Le Napoli compte désormais sept points d'avance sur l'Atalanta et six sur l'Inter, qui compte toutefois deux matchs de moins.