Le choc au sommet a resserré les rangs : trois équipes en un point en tête de la D1 ACFF !

Alors que le choc de la 18e journée a déçu, en D1 ACFF, Tubize-Braine s'est largement imposé et a recollé la tête du classement. Ce dimanche, deux rencontres importantes auront lieu, dans la colonne de droite.

Quatre rencontres de D1 ACFF se tenaient, ce samedi soir. Au programme, une bataille à tous les étages, avec un haut de tableau aussi serré que la colonne de droite.

Face aux U23 du Sporting Charleroi, le RFC Tournai s'est imposé sur le plus petit écart, grâce au seul et unique but de Sasha Henry en début de deuxième mi-temps. Un succès capital pour les Tournaisiens, dans le bas de tableau.

Victoire sur le plus petit écart aussi pour Virton, face à l'Union Namur. Là, c'est le seul but de Mayron De Almeida après 24 minutes qui a permis aux Gaumais de l'emporter et de rester bien installés à la quatrième place, dans le sillage du trio de tête.

En parlant de trio de tête, Tubize-Braine a cartonné face à l'Union Rochefortoise : 6-2 ! Les locaux ont rapidement pris les commandes pour mener 2-0 après 30 minutes, puis 3-0 après 55 minutes, avant de voir Rochefort revenir dans le match. C'était déjà 3-2 dix minutes plus tard, après les buts de Renquin et Perseo, sur penalty. Pas de panique, cependant, pour Tubize-Braine, qui a inscrit trois buts dans la dernière demi-heure et qui reste plus que jamais dans la course.

Enfin, dans le choc de cette 18e journée de D1 ACFF, l'Olympic Charleroi et le RAEC Mons se sont quittés dos à dos : 0-0. Un résultat qui resserre les rangs en tête, entre Mons (38), Tubize-Braine (37) et l'Olympic Charleroi (37).

Ce dimanche, Stockay recevra les U23 de l'Union Saint-Gilloise (14h30), tandis que le SL16 FC affrontera Binche (15h00). Deux rencontres importantes pour la lutte dans le bas de tableau.