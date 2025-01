"Quand le football passe au second plan..." : le superbe geste de plusieurs supporters de Bruges

Bruges a remporté une belle victoire contre la lanterne rouge. Mais le football n'est pas tout dans la vie, et certains supporters l'ont bien compris.

La victoire 4-2 du Club contre le Beerschot était belle. Mais ce qui est peut-être encore plus beau, c'est ce que des supporters Blauw & Zwart ont mis en place pour aider une jeune fille malade.

Par le biais d'un crowdfunding, ils veulent aider une petite fille de huit ans, fille d'un supporter, à couvrir le coût d'une partie des traitements de sa maladie. En effet, la jeune Camille est atteinte d'un cancer, et elle est touchée pour la deuxième fois.

Plus de 7000 euros déjà récoltés

Suite à une annonce diffusée par la Bruges Army, le crowdfunding a déjà permis de récolter plus de 7000 euros en un rien de temps, et la démarche a pour but de récolter un maximum pour pouvoir aider et soulager financièrement la famille.

"Quand le football passe au second plan. Il y a deux ans, un cancer du rein a été diagnostiqué chez Camille, la fille de 8 ans de notre bon ami. La petite fille s'est battue comme une lionne et a vaincu la maladie. Cette semaine, cependant, nous avons reçu la nouvelle déchirante que le cancer était de retour, maintenant dans ses poumons. Entre-temps, Camille a déjà été opérée d'urgence et devra également subir des traitements de suivi. Elle est donc confrontée à une nouvelle bataille longue et difficile. Mais Camille et sa famille ne sont pas seuls car nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour les soutenir dans ce combat. Un combat aux couleurs de tous les clubs.... Nous vous invitons à partager ce message le plus possible et vous remercions d'avance pour votre soutien. HK Club Brugge", indique l'annonce.