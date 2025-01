Lopetegui ? Garcia ? Autant nommer un intérimaire et attendre un bon choix... belge

Il paraît que le sélectionneur des Diables Rouges sera connu cette semaine. On en fait le pari : pas grand monde ne sera satisfait.

On ne peut pas dire que les noms des candidats cités pour succéder à Domenico Tedesco soulèvent un enthousiasme démesuré. Rudi Garcia ? Dépassé aux yeux de beaucoup. Julen Lopetegui ? Fraîchement viré et ce n'est pas la première fois dans sa carrière. Au moins a-t-il déjà dirigé une sélection du top, mais a-t-on vraiment envie de retenter le coup avec un Espagnol ?

Thierry Henry a l'air d'être le chouchou du groupe, mais a-t-il la carrure pour devenir sélectionneur des Diables ? Et ce groupe, justement, a-t-il besoin d'un "copain" déjà passé en tant qu'adjoint ? C'est quitte ou double : soit Henry, qu'on sait exigeant, profite de cette proximité pour recadrer tout le monde, soit c'est (encore) le Club Med.

Un Belge pour les Diables Rouges ?

On se doute que la liste de Vincent Mannaert contient bien des noms pas encore cités dans les médias. Domenico Tedesco, par exemple, n'avait pas été évoqué avant que sa signature soit imminente. Mais il y a tout de même une absence marquante parmi ces candidats potentiels : celle des Belges.

Philippe Clément s'accroche aux Rangers, Hein Vanhaezebrouck affirme qu'il n'en veut pas, Michel Preud'homme est retraité. Au premier coup d'oeil, on pourrait se dire que Mannaert n'a tout simplement pas de Belge sous la main. Pourtant, si vous demandez leur avis au public, la réponse sera claire : un Belge ou (presque) rien !

Bref tour d'horizon d'Europe : la quasi-intégralité des nations est dirigée par des entraîneurs "nationaux", ou au moins culturellement proches. En Scandinavie, par exemple, le Danois Jon Dahl Tomasson dirige la Suède - mais est le premier étranger de l'histoire de la sélection. Pour le reste, si on s'en tient aux pays d'un niveau "comparable" à la Belgique, seul le Portugal est coaché par Roberto Martinez.

Un intérimaire, puis... Clément ? Vrancken ?

Il y a une raison à cela : à part l'exception improbable de la Grèce d'Otto Rehhagel, aucune nation européenne n'a obtenu de résultats avec un étranger à sa tête. Imagine-t-on que le successeur de Didier Deschamps soit autre chose que français ? Que l'Allemagne nomme autre chose qu'un Allemand, les Pays-Bas autre chose qu'un Néerlandais, l'Italie autre chose qu'un Italien ? Impensable.

Mais alors, que faire ? Quelles sont les options de Vincent Mannaert ? Au hasard : arrêter de penser qu'un coach étranger de second plan n'ayant pas d'autre option viable sur sa table puisse faire passer un palier à notre équipe. D'ici au mois de mars, aucun coach ne pourra amener sa patte, surtout s'il part de rien et doit encore découvrir son noyau et notre pays.

Notre suggestion ? Nommer un intérimaire - belge - pour gérer les affaires courantes. Quelqu'un qui connaisse le groupe, ne chamboule rien mais ramène du calme et de la confiance (voire rappelle Courtois s'il le souhaite), et nous maintienne en Ligue des Nations A. Qui ? Vermaelen, Vercauteren, même Sonck ou Defour - peu importe. Rappelons simplement que Lionel Scaloni... était intérimaire avant d'être champion du monde.

Puis, l'Union Belge pourra négocier avec les clubs si besoin, et prendre le temps de trouver l'homme idéal (si ce n'est pas cet intérimaire). Philippe Clément en fin de saison ? Hein Vanhaezebrouck quand il aura fini son année sabbatique ? Wouter Vrancken après sa saison à Gand ? Timmy Simons, ex-capitaine des Diables ? Toutes ces options sont bien plus lucides qu'un Lopetegui...