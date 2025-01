Un appel vidéo aussi bref qu'inattendu : voilà comment l'Union Belge s'est séparée d'un de ses plus fidèles serviteurs depuis 14 ans

Depuis vendredi, Ives Serneels n'est plus l'entraîneur des Red Flames. Au-delà de la surprise de l'annonce, c'est la manière avec laquelle elle a été communiquée au principal intéressé qui interroge.

Quelques heures après l'annonce du départ de Domenico Tedesco, l'Union Belge a aussi confirmé celui d'Ives Serneels, qui était à la tête des Red Flames depuis 14 ans. Si la séparation avec l'entraîneur des Diables ne faisait plus aucun doute, le départ de Serneels était inattendu, d'autant plus qu'il préparait activement l'Euro 2025.

Het Laatste Nieuws révèle les dessous de ce C4 surprise. Le média néerlandophone relate que la nouvelle lui a été annoncée lors d'un bref appel en visioconférence, vendredi, vers 13 heures.

Ives Serneels n'a pas eu le temps de réagir

L'annonce a pris Serneels de court : la veille encore, il était présent au match de l'Inter contre Sassuolo pour y voir Tessa Wullaert, Marie Detruyer, Kassandra Missipo, Davina Philtjens et Elena Dhont en action.

Il pensait sans doute que l'appel allait tourner autour de cela et a d'ailleurs commencé par faire le point sur ce qu'il avait vu la veille. Mais c'était en fait pour lui annoncer qu'il était viré.

Une heure et demi plus tard, le board prévenait les autres membres du staff de sa décision, prenant également congé du T2 Kris Van Der Haegen. A 16h10, tout était rendu public. Simple et efficace. Pour la forme, en revanche, on repassera. Notons d'ailleurs que contrairement au communiqué relatif au départ de Tedesco, celui d'Ives Serneels ne comporte pas de réaction du principal intéressé.