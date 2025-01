🎥 "Pour moi, il n'y a pas de respect" : les quatres vérités de Marco Ilaimaharitra sur son départ de Charleroi

Marco Ilaimaharitra a vécu des derniers mois trÚs compliqués. Il a soif de revanche à Courtrai.

L'été dernier, Marco Ilaimaharitra a fait partie de ces joueurs dont Charleroi a pris congé après plusieurs années de bons et loyaux services. A l'image de Damien Marcq, le club n'a pas fait dans les sentiments. Ilaimaharitra est ensuite resté six mois sans club. L'international malgache a même entretenu son rythme à l'entraînement avec une équipe de neuvième division de son Alsace natale.

Après plus de 230 matchs disputés pour Charleroi, il ne s'attendait pas à partir de cette manière : "J'ai été déçu par certaines personnes. Je pensais rééllement finir en jouant" avoue-t-il au micro de DAZN.

Pas à la hauteur de ses sept ans au club

Marco Ilaimaharitra ne le nomme pas directement, mais il n'a apprécié le traitement que lui a réservé Rik De Mil. Au-delà du choix de ne pas le titulariser à la moindre reprise durant les Playdowns, il y a ce dernier match à domicile, contre Courtrai, alors que le Sporting avait déjà assuré son maintien, qui a laissé des traces.

"Quand vous voyez que pour ce dernier match, il me fait rentrer quatre minutes comme si j'étais un gamin de 18 ans...Pour moi, il n'y a pas de respect. Cela m'a permis de relativiser sur énormément de choses et de me rendre compte que le milieu du football est compliqué. Je suis vraiment parti comme quelqu'un arrivé six mois auparavant dont le prêt se serait mal passé" déplore l'ancien capitaine.

Cet hiver, Ilaimaharitra s'est relancé à Courtrai. A quelques semaines près, il accueillait Charleroi avec le KV (il s'agissait du dernier match de l'année civile). Pour retrouver les Zèbres, il va désormais falloir éviter les Playdowns.