Coup de théâtre pour la fédération : l'un des favoris à la succession de Domenico Tedeso décline les Diables !

Le suspense reste entier quant à l'identité de notre futur sélectionneur. Mais les chances de voir Julen Lopetegui succéder à Domenico Tedesco s'amenuisent.

Le temps pris par la fédération pour licencier Domenico Tedesco laissait penser que son successeur serait connu rapidement. Mais cela prendra visiblement plus longtemps que pour l'annonce de la nouvelle coach des Red Flames, qui avaient perdu leur sélectionneur le même jour que les Diables Rouges.

Avant même le départ de Tedesco, de nombreux noms ont été cités pour le remplacer, de Thierry Henry à Rudi Garcia en passant par Mark van Bommel, Erik ten Hag, Kasper Hjulmand, Sergio Conceição ou Julen Lopetegui.

Un candidat en moins ?

L'heure est à l'affinage de cette liste. Un peu plus tôt dans la journée, nous vous évoquions les chances de plus en plus faibles de voir Rudi Garcia s'asseoir sur le banc belge.

Parfois, ce sont les entraîneurs potentiels eux-mêmes qui font s'éteindre la piste. C'est vers cela que l'Union Belge s'oriente dans le dossier Julen Lopetegui. Het Nieuwsblad relate de source espagnole que l'ancien sélectionneur de la Roja ne serait pas enclin à accepter une proposition belge si l'occasion venait à se présenter.

Un coup dur pour nos décideurs qui avaient fait du Basque de 58 ans, licencié par West Ham il y a deux semaines, l'une de ses principales cibles. La recherche de la perle rare continue.