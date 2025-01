"C'est pourtant la base du foot..." : David Hubert très mécontent après le non-match d'Anderlecht

Quelle prestation calamiteuse du RSC Anderlecht ce jeudi à Plzen ! Les Mauves se sont inclinés sans gloire, offrant probablement leur plus mauvais match de la saison.

A-t-on assisté ce jeudi au plus mauvais match du Sporting d'Anderlecht sous David Hubert ? Au fil de la rencontre, on se posait la question entre confrères. Certains plaçaient la rencontre à Bruges, catastrophique il est vrai, à peu près au même niveau. Mais l'opposition était autre.

Contre un Viktoria Plzen sur papier inférieur, Anderlecht a selon nous livré sa pire prestation - sans, il est vrai, quelques titulaires importants. Mais pas question pour Hubert de se cacher. "Je ne vais pas parler de prestations individuelles. C'était un mauvais match sur le plan collectif. Ceux qui jouaient beaucoup ces derniers temps n'ont pas montré plus ce soir que ceux qui jouent moins", estime l'entraîneur du RSCA.

Hubert veut voir une réaction à Malines

Anderlecht a en effet manqué des ingrédients basiques permettant un résultat quand les choses sont compliquées : la grinta, l'envie. "On a eu du mal à gagner les duels. C'est pourtant la base du football, l'intensité. Si tu n'en mets pas, tu peux t'attendre à un match compliqué", souligne David Hubert, qui avait fait tourner au coup d'envoi et a ensuite dû se résoudre à faire rentrer l'artillerie lourde en seconde période.

"La tournante ? Avec le programme chargé et les départs, il fallait faire les bons choix. Les nouveaux venus ne peuvent pas jouer", rappelle-t-il. "Et après tout, cela reste un match à onze contre onze. Le collectif m'a déçu aujourd'hui et j'attends une réaction dimanche à Malines".

Il faudra en effet montrer autre chose, aussi afin de recevoir Hoffenheim la tête un peu plus claire dans une semaine. "L'analyse de ce match est évidemment négative, mais il ne faut pas tout jeter après ces 7 journées. Nous avons perdu une finale pour le top 8, il en reste une", conclut David Hubert avec optimisme.