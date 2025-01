Le Standard fait parler au nord du pays : "Cela doit être un record du monde"

Pour la première fois depuis l'arrivée d'Ivan Leko, le Standard a enchaîné deux victoires de rang en championnat. De quoi placer les Rouches aux portes du top 6.

Le Standard a été bien inspiré de décrocher sa deuxième victoire à l'extérieur sur le synthétique de Saint-Trond. La Gantoise voit les Liégeois revenir à un point de sa sixième place. La pression est grande, Wouter Vrancken en a d'ailleurs fait les frais.

Peter Vandenbrempt, analyste assez réputé au nord du pays, estime que les Buffalos ont beaucoup à apprendre de la mentalité de leur concurrent direct. "Tout le monde connaît les circonstances doit travailler le Standard. Avec une équipe très modeste, de nombreux jeunes joueurs et une organisation basée sur le combat et la survie, ils obtiennent des résultats" déclare-t-il sur Sporza.

Le constat est le même depuis le début de la saison mais continue de s'accentuer : "Ils ont à peine marqué 15 buts en 22 matchs et ont pourtant récolté 31 points. Cela doit être un record du monde".

Une première depuis plus de trois ans

L'éditorialiste pointe une autre statistique sidérante : "Cela faisait plus de trois ans qu'ils n'avaient plus gagné à l'extérieur après avoir été menés". De fait, la dernière victoire dans ces circonstances remontait au 12 décembre 2021. Mené 2-1 par l'Antwerp, le Standard de Luka Elsner s'était imposé 2-3 grâce à deux buts sur le fil de Mehdi Carcela et Jackson Muleka.

Retrouver ce répondant sera-t-il suffisant pour retrouver le top 6 ? Vandenbrempt n'en est pas persuadé pour autant : "Ils finiront la phase classique contre les cinq premiers du championnat. Je pense que ça restera trop court pour le top 6. Mais ce qu’Ivan Leko fait n'en reste pas moins incroyable. Pour moi, il est candidat au titre d’entraîneur de l’année".