Un ancien capitaine du Standard dans la forme de sa vie pour décrocher le premier trophée de sa carrière : "Je pense que tout est réuni"

Noë Dussenne est à la fête avec Lausanne Sports. Le club a réalisé une première partie de saison au-delà des attentes.

Après une entame de championnat très compliquée (deux victoires sur les neuf premiers matchs), Lausanne continue de monter en puissance. L'équipe n'a perdu qu'une seule fois depuis la fin du mois de septembre et s'est invitée sur le podium, à un petit point du FC Lugano.

Capitaine de l'équipe, Noé Dussenne joue presque tout. Auteur d'un doublé (sur penalty) lors du dernier match avant la trêve, l'ancien du Standard avoue pourtant souffrir de l'exigence de son entraîneur : "Je suis le premier, parfois, à aller voir le staff pour dire qu'aujourd'hui, c'est dur, que c'est trop dur même. Mais au fond de moi, je sais que c'est important de le faire et que c'est comme ça, justement, qu'on pourra continuer sur notre lancée. Je crois que tout est réuni" explique-t-il au média Blick.

Les distinctions individuelles avant les trophées collectifs ?

Le Montois de 32 ans a été élu dans l'équipe type du premier tour par plusieurs magazines locaux : "Je suis venu à Lausanne pour performer et ce type de distinctions le prouve. Il faut que je continue comme ça, surtout dans l'aspect défensif. J'ai marqué quelques buts (déjà cinq cette saison), mais je ne pense pas que ce soit déterminant. Ce qui l'est, c'est la défense, le côté leader, les duels gagnés, ne rien lâcher".

Noë Dussenne est encore sous contrat jusqu'en juin 2026 et ne voit pas le temps passer : "J'ai tout de suite aimé la vie ici, je l'ai dit dès le début et ça continue. Franchement, je suis épanoui à Lausanne, à 100%. Je m'investis de plus en plus dans la vie locale, en dehors du foot aussi, avec mes enfants, avec ma femme. On se plaît vraiment bien ici, c'est chouette de vivre à Lausanne, c'est agréable".

Son armoire à trophées étant encore vide, le défenseur belge met un point d'honneur à poursuivre sur sa lancée. D'autant plus qu'il joue également tout en Coupe, compétition dans laquelle Lausanne s'est qualifié pour les quarts de finale.